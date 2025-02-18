Düzceli Galerici 16 Bin TL'yi Sahibine İade Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzceli Galerici 16 Bin TL'yi Sahibine İade Etti

Düzceli Galerici 16 Bin TL\'yi Sahibine İade Etti

Düzce'de galericilik yapan Ekrem Yavuz, yanlış havale ile hesabına gelen 16 bin TL'yi bulanarak sahibine teslim etti. Parayı yanlışlıkla gönderen Sadık Korkmaz, Yavuz'a teşekkür etti.

18.02.2025 12:02  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de galericilik yapan Ekrem Yavuz (45), hesabına yanlış havale edilen 16 bin TL'nin sahibini banka aracılığıyla bularak teslim etti. Parayı uyku sersemliği nedeniyle yanlışlıkla gönderdiğini belirten Sadık Korkmaz, Yavuz'a teşekkür etti.

Düzce'de galericilik yapan Ekrem Yavuz'un hesabına, sabah 08.30 sıralarında bankadan gelen mesajla tanımadığı bir kişi tarafından 16 bin lira yattığı bildirildi. Böyle bir para beklemeyen Yavuz, banka şubesine giderek paranın nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Banka görevlileri, paranın geldiği hesabın sahibine ulaşarak 16 bin lirayı yanlışlıkla gönderdiğini ve parasının kendisine iade edileceğini bildirdi. Paranın Düzce'de işçi olarak çalışan Sadık Korkmaz'a ait olduğu anlaşıldı. Ekrem Yavuz, banka şubesi önünde buluştuğu Sadık Korkmaz'a, parayı teslim etti.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Ekrem Yavuz, paranın yanlışlıkla geldiğini anlayıp bankaya durumu bildirdiğini anlatarak, "Banka kendisi arkadaşımıza ulaştı. Ağabeyimizi bulduk. Parasını kendisine iade ettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sonuçta hak etmediğimiz bir para. Ondan dolayı parasını kendisine iade ettik" dedi. Paranın sahibi Sadık Korkmaz ise Yavuz'a teşekkür ederek, "Sabah uyku sersemliği ile Ekrem kardeşimizin hesabına parayı yollamışız. Kendisi Allah razı olsun banka vasıtasıyla bize ulaştı. Bankanın önünde buluştuk. Paramızı teslim etti. Duyarlı vatandaşlarımız varmış, Allah razı olsun. Ekrem kardeşimiz güzel bir arkadaşımız. Sağ olsun, Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekrem Yavuz, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzceli Galerici 16 Bin TL'yi Sahibine İade Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Düzceli Galerici 16 Bin TL'yi Sahibine İade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.