Düzceli Galerici 16 Bin TL\'yi Sahibine İade Etti

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DÜZCE'de galericilik yapan Ekrem Yavuz (45), hesabına yanlış havale edilen 16 bin TL'nin sahibini banka aracılığıyla bularak teslim etti. Parayı uyku sersemliği nedeniyle yanlışlıkla gönderdiğini belirten Sadık Korkmaz, Yavuz'a teşekkür etti.

Düzce'de galericilik yapan Ekrem Yavuz'un hesabına, sabah 08.30 sıralarında bankadan gelen mesajla tanımadığı bir kişi tarafından 16 bin lira yattığı bildirildi. Böyle bir para beklemeyen Yavuz, banka şubesine giderek paranın nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Banka görevlileri, paranın geldiği hesabın sahibine ulaşarak 16 bin lirayı yanlışlıkla gönderdiğini ve parasının kendisine iade edileceğini bildirdi. Paranın Düzce'de işçi olarak çalışan Sadık Korkmaz'a ait olduğu anlaşıldı. Ekrem Yavuz, banka şubesi önünde buluştuğu Sadık Korkmaz'a, parayı teslim etti.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Ekrem Yavuz, paranın yanlışlıkla geldiğini anlayıp bankaya durumu bildirdiğini anlatarak, "Banka kendisi arkadaşımıza ulaştı. Ağabeyimizi bulduk. Parasını kendisine iade ettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sonuçta hak etmediğimiz bir para. Ondan dolayı parasını kendisine iade ettik" dedi. Paranın sahibi Sadık Korkmaz ise Yavuz'a teşekkür ederek, "Sabah uyku sersemliği ile Ekrem kardeşimizin hesabına parayı yollamışız. Kendisi Allah razı olsun banka vasıtasıyla bize ulaştı. Bankanın önünde buluştuk. Paramızı teslim etti. Duyarlı vatandaşlarımız varmış, Allah razı olsun. Ekrem kardeşimiz güzel bir arkadaşımız. Sağ olsun, Allah razı olsun" diye konuştu.