Düzcespor-Bursaspor Maçında Arbede - Son Dakika
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Düzcespor-Bursaspor Maçında Arbede

Düzce Valiliği, Düzcespor ile Bursaspor arasında oynanan futbol maçında konuk ekip taraftarlarının stada girmeye çalışması üzerine arbede yaşandığını bildirdi. Olaylar sonucunda 1 personel görevden uzaklaştırıldı.

08.09.2024 11:17
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Düzce Valiliği, TFF 3. Lig 1 Grup'ta Düzcespor ile Bursaspor arasında oynanan futbol maçında konuk ekip taraftarlarından bazılarının dış güvenlik bariyerini aşıp stada girme teşebbüsünde bulunması üzerine arbede çıktığını bildirdi.

Düzcespor'un evinde Bursaspor'a 2-0 yenildiği maç sırasında çıkan olaylara ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, 450 kontenjan verilen Bursaspor taraftarlarının şehre daha kalabalık geldiği belirtildi.

Dün saat 16.00'da oynanan müsabakaya kulüplerin ortak talebi doğrultusunda, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla stadyum kapasitesinin yüzde 10'u oranında (450 kişi) misafir takım seyircisi için yer ayrılması kararlaştırıldığı aktarıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ev sahibi kulüp tarafından 450 bilet tahsis edilmesine karşın müsabakayı izlemek için 1200 Bursaspor taraftarı stadyuma gelmiştir. Stadyumun misafir takım tribününün fiziki kapasitesi olan 450 seyircinin maç saati öncesinde kontrolleri yapılarak müsabakaya girişleri sağlanmıştır. Biletsiz ya da aynı seri numarası içeren fotoğraf kartına basılmış taklit biletle stadyuma girmeye çalışan taraftarlara misafir takım tribününün dolduğu, stadyuma alınamayacakları defaten iletilmiştir ancak dışarda bulunan bazı taraftarların dış güvenlik bariyerini aşarak stada girme teşebbüsünde bulunmalar üzerine yaşanan arbede sırasında istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği gözlemlemiştir. Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen 1 personel görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzcespor-Bursaspor Maçında Arbede - Son Dakika

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