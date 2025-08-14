Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 10 su tankı ve 115 personelle karadan müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?