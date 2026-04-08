Düziçi\'nde Sel Köprüyü Çökertti

DÜZİÇİ'NDE KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak sele dönüştü. Kurtuluş ile Karacaoğlan mahallelerini birbirine bağlayan köprü, sel suları nedeniyle çöktü. Köprünün çökmesiyle trafik akışı tamamen kesildi. İlçenin dağlık bölgesindeki Karcıla Mahallesi yolu da heyelan nedeniyle kapandı. Ekipler, trafiğe kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.