Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybederek bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AES 280 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Şekerdere mevkisi yakınlarında, kontrolü kaybedip bariyere çarparak takla attı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düziçi'nde Trafik Kazası: Sürücü Yaralı
