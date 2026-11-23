Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da 62 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da bir süredir hastanede tedavi gören Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 62 yaşında hayatını kaybetti. Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Çelenk'in durumu ağırlaştı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelenk, sabah saatlerinde vefat etti.
Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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