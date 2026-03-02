DYK Kurslarına Ziyaret - Son Dakika
DYK Kurslarına Ziyaret

02.03.2026 17:28
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, DYK kurslarını ziyaret ederek öğrencilere destek mesajı verdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret etti.

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulunda devam eden kurslarda öğrencilerle bir araya gelen Katipoğlu, öğretmenlerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Katipoğlu, destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Öğrencilere azim ve gayretle çalışmalarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Katipoğlu, "Öğrencilerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemeleri için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Kursların verimli ve etkin bir şekilde sürdürülmesinden dolayı öğretmenlerimizi kutluyor, öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Katipoğlu'na ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Amasya, Güncel, Son Dakika

