E-Der ve Yıldırım Belediyesi, Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi'ni düzenledi - Son Dakika
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E-Der ve Yıldırım Belediyesi, Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi'ni düzenledi

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliğinin 9'uncusu, Doç. Dr. Celalettin Divlekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Divlekci'nin 'Yusuf'un Rüyasını Yeniden Görmek' kitabı üzerine sunum yapıldı ve öğretmenlerin soruları cevaplandı. Program, kitabın imzalanması ve bir sonraki kitabın duyurulmasıyla sona erdi.

28.06.2024 13:29
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Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği ve Yıldırım Belediyesi işbirliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 9'uncusu, Doç. Dr. Celalettin Divlekci'nin katılımıyla yapıldı.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Hünkar Köşkü Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlik öncesi 36 öğretmenin, Doç. Dr. Divlekci'nin "Yusuf'un Rüyasını Yeniden Görmek" kitabını okuduğu bildirildi.

Divlekci tarafından söz konusu eseri hakkında sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel E-Der ve Yıldırım Belediyesi, Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi'ni düzenledi - Son Dakika

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