e-Duruşma ile 5 Milyon Duruşma

31.05.2026 12:44
Adalet Bakanlığı'nın e-Duruşma sistemi 5 milyon 383 bin 748 dijital duruşma gerçekleştirdi.

ADALET Bakanlığı tarafından 2020 yılında uygulamaya alınan e-Duruşma sistemi kapsamında, bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma uygulaması, kapsamının genişletilmesiyle 81 ildeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. Türkiye genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde kullanılan sistem, avukatların bulundukları yerden çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan sağlıyor. Yargıda dijitalleşme çalışmaları kapsamında geliştirilen e-Duruşma sistemiyle duruşma süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale getiriliyor. Adalet Bakanlığı bilişim altyapısıyla kurulan sistem sayesinde avukatlar, adliyeye gitmeden ve zaman kaybetmeden duruşmalara sesli ve görüntülü olarak katılabiliyor. Sistem, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra adalet hizmetlerine erişimi de kolaylaştırıyor. Avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını sorgulayıp e-Duruşma talebinde bulunabiliyor. Talebin hakim tarafından kabul edilmesi halinde avukatlar, bulundukları yerden video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabiliyor. Mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle birlikte e-Duruşma başlıyor.

Hukuk sistemine kazandırılan e-Duruşma sistemi, bugün itibarıyla 81 ildeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılıyor. e-Duruşma sistemi kapsamında, 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet Bakanlığı, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda sistemin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
Galatasaray'da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
