E-Tebligattan 32 Milyar TL Tasarruf

19.02.2026 11:34
E-tebligat uygulamasıyla 32 milyar lira tasarruf sağlandı, 212 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

ADALET Bakanlığı'nın 1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu hale getirdiği e-tebligat (elektronik tebligat) uygulaması ile bugüne kadar 32 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanırken, 212 binden fazla ağaç da kesilmekten kurtarıldı.

Adalet Bakanlığı, e-evrak istatistiklerinden derlenen verilere göre; Türkiye'de 2015 yılında ihtiyari olarak başlayan e-tebligat uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla zorunlu hale geldi. Uygulamanın zorunlu hale geldiği 2019 yılından bugüne kadar toplam 357 milyon 446 bin 621 adet e-tebligat gönderimi yapıldı. Bu süreçte fiziki gönderim yerine elektronik ortamın tercih edilmesiyle birlikte toplam 32 milyar 51 milyon 115 bin 861 lira tasarruf sağlandı.

12 BİN TON KAĞIT TASARRUFU

Sistemin çevresel etkileri de istatistiklere olumlu yansıdı. 2019 yılından bu yana 12 bin 511 ton kağıt tasarrufu yapılırken, bu sayede doğada 212 bin 681 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Uygulamanın başladığı 2015'ten bugüne kadar kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 217 bin 333 olarak kayıtlara geçti. Yıllara göre dağılım incelendiğinde, e-tebligat kullanım oranının fiziki tebligat oranını ciddi ölçüde geçtiği görüldü. 2019 yılında 18 milyon seviyelerinde olan e-tebligat sayısı, 2024 yılında 67 milyon 663 bine yükseldi. 2025 yılı verilerine göre e-tebligatın fiziki tebligata oranı yüzde 182 olarak kayıtlara geçerken; 2026 yılının ilk 45 günlük verisinde bu oran yüzde 205'e kadar çıktı.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

