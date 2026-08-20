E5000 Lokomotifi AB Sertifikasını Aldı - Son Dakika
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E5000 Lokomotifi AB Sertifikasını Aldı

E5000 Lokomotifi AB Sertifikasını Aldı
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, E5000 lokomotifinin AB sertifikasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000'in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000'in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık. Üretim tesisimizde ve E5000'in saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından, lokomotifimizin TSI belgesini Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim ettik. Böylece E5000'in dünya standartlarında üretilebildiğini belgelemiş, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önünü açmış olduk. Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki kabiliyetlerini büyütmeye, yerli ve milli üretim gücümüzü dünyaya taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel E5000 Lokomotifi AB Sertifikasını Aldı - Son Dakika

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