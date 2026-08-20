İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz

İletişim Başkanı Duran\'dan Netanyahu\'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehdit ve yalanlarını uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olarak değerlendirdi. Türkiye'nin barışçıl politikasının bu oyunları bozacağını belirten Duran, "Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır." dedi.

İletişim Başkanı Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"SİYASİ KORKULARININ BİR YANSIMASI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını değerlendiren Duran, şunları söyledi:

"Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Bununla birlikte, Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek, uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır. Zira izlediği politikaların kötülüğüne dair uluslararası toplum hemfikirdir.

ABD, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisi giderek artıyor. İsrail Başbakanı, bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler, iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Dahası diğer radikal partilerle aşırılık rekabeti içinde, Türkiye'ye ve bölge ülkelerine olan düşmanlığı körüklemektedir.

Elbette bu noktada Netanyahu'nun iç politikada olduğu kadar dış politikada da bu söylemle varmak istediği bir nokta bulunmaktadır. Gazze'den Suriye'ye ve Lübnan'a kadar uyguladığı saldırgan politikalar, göz yumduğu yerleşimci terörü ve başta kabinedeki bakanları olmak üzere aşırılık yanlısı karakterlerin ifadeleri, İsrail'in algısını tarihteki en düşük noktalardan birine indirmiştir. Netanyahu ve suç ortakları başta Türkiye olmak üzere, bölgedeki ülkeleri farklı ithamlarla suçlayıp üzerindeki bu kiri pası çevresine yayma çabası içindedir. Suriye'de yaptığı saldırıdan sonra Türkiye'yi suçlama çabası bu durumun en açık göstergelerinden biridir.

Ama unuttukları bir durum var. Sorun insanların İsrail politikalarını yeterince anlamaması değil, giderek daha fazla insanın bu politikaları anlayıp reddetmesidir. Bu da gerek bu tip suçlamaların gerekse yüksek bütçeli iletişim kampanyalarının sınırlı sonuç vermesine sebep olur."

"İSTİKRARSIZLAŞTIRICI AKTÖRE KARŞI TÜM BÖLGE BİR ARAYA GELİYOR"

Netanyahu'nun Türkiye'yi doğrudan hedef göstermesi, İsrail'in saldırı çemberini Türkiye'ye doğru genişletme sonucunu doğurup doğurmayacağına ilişkin konuşan Duran, "Uluslararası toplum ve bölge ülkeleri, Netanyahu'nun işgalci zihniyetinin ve bölgesel savaş başlatma projesinin karşısında güçlü bir tutum sergilemekte ve Orta Doğu'da barış ve huzurun tesisini desteklemektedir. Stratejik istikrarsızlaştırıcı bir aktöre karşı tüm bölge bir araya gelmektedir. Keza özellikle son üç senedir tüm bölge, saldırgan bir komşunun bölgede yarattığı yıkım ve savaşı görmüştür" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran, devamında şunları söyledi:

"Dahası mevcut haliyle Netanyahu yönetimi, tüm diplomatik ve diyalog çabalarından vazgeçmiş durumdadır. Mevcut iktidarın temel sorunu, güvenliği istikrarla ve diplomasiyle değil, sürekli saldırganlıkla özdeşleştirmesidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı olan tavrındaki temel dinamik de Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil, mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin, İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan isabetli politikalarıdır."

"İSRAİL KAMUOYU, NETANYAHU'NUN SÖYLEMLERİNİ 'APTALCA' BULUYOR"

İsrail kamuoyundan da Netanyahu'nun açıklamaları hakkında yükselen tepkileri de değerlendiren İletişim Başkanı Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette biz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bölgeye barış ve uzlaşı getirmeye çabalayan bir ülkeyiz. Temel meselemiz bölgede kanın ve gözyaşının durmasıdır ve Gazze'deki durum ve Filistin meselesi bu haliyle bizim için hayati bir unsurdur.

Ayrıca şunu da ifade etmemiz gerekir ki; Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini "sorumsuzca, aşırı ve aptalca" bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.

İsrail'in birçok müttefikini tek tek kaybettiğini ve iyice itibarsızlaştığını kendi politikacıları dahi itiraf etmektedir. Dahası Türkiye ile oluşturulmaya çalışılan gerginlik politikasının bir getirisi ortaya konulamamıştır.

Türkiye, bölgesindeki ve küresel zemindeki gücünü ve etkinliğini defalarca perçinlemiş, sert gücünü tahkim etmiş ve seçkin kabiliyetlerini sürekli geliştiren bir NATO ülkesidir.

Bu noktada İsrail hükümetinin geliştireceği en akılcı tutum, çevresine tehditler savurmak, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı hedef almak ve Batı Şeria'da yeni korsan yerleşim yerleri planlamak yerine, İsrail-Filistin anlaşmazlığını tamamen ortadan kaldıracak iki devletli çözüm için çabalamak ve bölgede daha fazla istikrarsızlaştırıcı adımları durdurmaktır."

"NETANYAHU GİBİ FİGÜRANLARIN BÖLGEMİZDEKİ BARIŞI BALTALAMA OYUNUNA GELMEYİZ"

Türkiye'nin, İsrail'in bu saldırgan zihniyete karşı nasıl karşılık vereceğini açıklayan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.

Türkiye, bölgenin en tecrübeli ve köklü ülkelerinden biridir. Bizim devlet geleneğimiz derindir. Tedbirli, serinkanlı ve kudretli bir ülkeyiz.

Tarih bizim kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir.

Ancak Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz.

Biz, bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen, barış için gayret gösteren bu yaklaşımıyla, dünyada takdir gören bir ülkeyiz.

Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için, bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını, Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.

Kimse, milletimizin ve dostlarımızın huzurunu kaçıramaz. Türkiye buna asla müsaade etmez."

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin İdlib kentinin doğusunda bulunan terk terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırının ardından Türkiye'yi hedef almıştı.

Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmaya çalıştığını öne süren ve buna izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, havaalanına yönelik saldırıyı da Türkiye'ye verilen bir 'mesaj' olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    :)) :)))) :))))))) :))))))) 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    offff çok sert… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş
Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam... İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
Okul yemekhanesinde skandal Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu Okul yemekhanesinde skandal! Tuz yerine deterjan yedirilen öğrenciler hastanelik oldu
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
14:32
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
14:16
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:30:11. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.