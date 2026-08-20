4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm - Son Dakika
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4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
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Mardin'in Midyat ilçesinde 5'inci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın tutuklanan eşi Levent Naz hakkındaki iddialar kan dondurdu. Olayın kaza değil cinayet olduğunu belirten acılı aile ve avukatları, zanlının olayın ardından akrabalarını arayarak "Ben bunu öldürdüm, daha önce planlamıştım, kendisi beni aldattı, gelin onu alın" dediğini öne sürdü.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın (27) ablası Filiz Dilekçi, "Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice öldürdüler. 5'inci kattan itildi kocası tarafından. Bu vicdansız Levent Naz sadece Bedriye Naz'ı öldürmedi, 4 çocuğunu annesiz bıraktı" dedi.

Olay, 11 Ağustos'ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu'ndaki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede oturan 4 çocuk annesi Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Naz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bedriye Naz'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz'ın cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ EŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alınan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz (32), emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile sevk edildiği Midyat Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"ENİŞTESİNİ ARAYIP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ"

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken Bedriye Naz'ın ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, kadının yaklaşık 1 yıl önce boşanmak istediğini ancak bu isteğinin eşi tarafından engellendiğini ileri sürdü. Olayın 'düşme' şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Bilbay, "Bedriye Naz düşmedi, atıldı, öldürüldü. Bedriye Naz neden ölmeden birkaç dakika öncesinden kardeşini aradı? Peki, düştükten sonra eşi neden eniştesini arayıp, 'Ben bunu öldürdüm, daha önce planlamıştım, kendisi beni aldattı, gelin onu alın' diyor? Bakın bu konuşmaya bizzat ablası da şahit oluyor. Bununla ilgili arama kayıtlarımız da var. Bu insan takıntılı zaten biriydi ve kaçmaya çalışırken tutuklandı. Aile acılı. Bir nebze olsun ailesinin acısını dindirelim, adalet yerini bulsun. Herkesten bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"4 ÇOCUĞUNU ANNESİZ BIRAKTILAR"

Bedriye'nin ablası Filiz Dilekçi ise kardeşinin katledildiğini ifade ederek, "Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice öldürdüler. 5'inci kattan itildi kocası tarafından. Bu vicdansız Levent Naz sadece Bedriye Naz'ı öldürmedi, 4 çocuğunu annesiz bıraktı. 'Ne olacak o çocukların hali' diye hiç düşünmedi. Bizleri perişan etti. Nasıl bir vicdan anlamadık. Bizlere bunları yaşattı. Bu cani adamı herkes tanısın. Tüm dünya tanısın. Adalet istiyoruz. Gerçekten adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm - Son Dakika

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