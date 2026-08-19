Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bina, çalışmalar sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Göçük altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Araç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları sürüyor.

BİNA İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, Kemal Paşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi’nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bina, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesinin üzerine çöktü.

Binanın çökmesiyle iş makinesi enkaz altında kalırken, operatör Abdullah Araç da göçükte mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Abdullah Araç göçükten çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Araç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ENKAZDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekiplerinin enkaz alanındaki çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.