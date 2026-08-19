AK Parti\'den Menderes Belediye Başkanı\'na Reddedilen Üyelik Teklifi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve reddetmiştir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir programı kapsamında Menderes Belediye Başkanı Vekili Asuman Şen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı. İnan, sonrasında AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cengiz Akkuş'u makamında ziyaret eden İnan burada yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Menderes'te çok önemli, demokratik bir seçim gerçekleşti. Seçim sonucunda belediye başkan vekili seçilen Asuman Şen'i partimizi temsilen çok tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve tebriklerini bir kez daha kendisine iletmeye bugün milletvekillerimizle hep beraber geldik" diye konuştu.

'GÜÇLENEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

"Menderes bundan 7,5 sene önce AK Parti belediyeciliği ile tanışmış bir ilçemizdi ve çok önemli yatırımlarla buluşmuştu" diyen Eyyüp Kadir İnan, "7,5 senelik sürecin sonunda Sayın Özgür Özel ve arkadaşları burada bir tercihte bulunup belediye başkanı adayı gösterdiler. Sonrasında ortaya çıkan süreçler hem Mendereslilerin hem de İzmirli hemşehrilerimizin malumu. Menderes'e zarar veren ve gerçekten de belediyecilik namına çok kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı. Biz, partimize dahil olan başkanlarımızla birlikte güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Fakat bu dahil olma sürecinde ne kadar titiz davranıldığını hem parti sözcümüz hem de bizler her defasında söylüyoruz. O örneklerden bir tanesi de Menderes. Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve reddetmiştir. Menderes örneğinde olduğu gibi biz ne kadar seçici davrandığımızı ne kadar da seçkin davrandığımızı bir kez daha bir hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM İZMİR'E BİR ÖZÜR BORÇLARI VAR'

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, milletimize karşı duymuş olduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz. Fakat bazı arkadaşlar, özellikle Sayın Özgür Özel ve yakın çevresi buraya, bu belediye başkanı adayını gösterirken adeta 'İçişleri Bakanlığı bile yapar' sözlerini hatırlatmak istiyorum. Çünkü Mendereslilere çok büyük bir özür borçları var. Tüm İzmir'e bir özür borçları var. Utanmadan, sıkılmadan özür dilemek yerine burada aday çıkartmayı tercih ettiler ve Mendereslilerden özür dilemediler. Siyasette en önemli şey, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu en büyük ilkelerden bir tanesi 'Siyasetin limanı ahlaktır' ilkesidir. Biz bu ilkeye bağlı kalarak milletimize hizmet etmeye bu zamana kadar devam ettik, bu saatten sonra da büyük bir kararlılıkla bu yolda devam edeceğiz."

'KAZANAN MENDERES OLMUŞTUR'

Menderes'te çok güçlü bir dönemin başladığını ifade eden Eyyüp Kadir İnan, "Herkes şundan emin olsun ki kazanan Menderes olmuştur. Kazanan Menderes'in tüm mahallelerinde yaşayan çocuklar, kadınlar, esnaf olmuştur. Menderes'te eser siyasetini, hizmet siyasetini Asuman Başkanımızla birlikte güçlendirerek önümüzdeki 3 sene içerisinde tüm gücümüzü ortaya koyacağız ve ortaya çıkan bu cari açığı da hızlıca kapatacağız" dedi.

'İZMİR'DE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ BÜYÜK BİR KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Menderes ve Aliağa'da güçlü yerel hizmetler yaptıklarını dile getiren İnan, "İzmir'in merkez ilçelerinde olmayan büyük hizmetler Menemen'de ve Aliağa'da gerçekten ete kemiğe büründü. Aynı kararlılığı Menderes'te de göstereceğiz. Ama yetmez; inşallah önümüzdeki 3 sene sonraki ilk yerel seçimde de aynı kararlılıkla İzmirli hemşehrilerimizle büyük bir inançla buluşup, İzmir'in bu makus talihini yenecek ve İzmir'de hizmet belediyeciliğini büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Partimizin 25'inci senesini kutladık. 25 sene boyunca İzmir'den her zaman Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük destek oldu. Partimizin 35'inci yılında da İzmir'in tüm sorunlarını çözmüş, kronik sıkıntılarını geride bırakmış ve dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yolumuza da büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün partimiz, Cumhur İttifakımızla birlikte İzmir'imizde birinci parti konumundadır. İzmirlilerden çok büyük bir teveccüh alarak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Menderes'teki seçim de bunun en güçlü örneklerinden birisi olmuştur" diye konuştu.

'İLK ÖNCE ÖZÜR DİLESİNLER'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Eyyüp Kadir İnan, seçimlerin yargıya taşınmasıyla ilgili soruya, "Yargı yolu açık. Bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Fakat bu süreci yargı yoluna taşımaları kadar doğal bir hakları olduğu kadar, siyasi partiler millete hizmet etmek için var. Demokrasimizin de vazgeçilmez unsurları. Milletimize, Menderes'te yaşatmış oldukları geçen 2,5 senelik zaman kaybı için de hesap vermek zorundalar. O nedenle bugün siyasi partilerin başlıca hesap vermesi gereken en yetkili merci aziz milletimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ilk önce siyaseten sorumluluklarını yerine getirsinler. Menderes'teki hemşehrilerimizden ilk önce özür dilesinler. Sonrasında da akıllarına gelen en demokratik hangi tercihte bulunmak istiyorlarsa onu bulunsunlar" dedi.

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cengiz Akkuş da "Menderes'te tarihi günler yaşıyoruz. İnşallah çok kısa zamanda ilçemiz AK Belediyecilikle tanışacak ve hizmetleri hızlı bir şekilde alacağız. Ben buna inanıyorum. Çıktığımız bu yolda Allah bizi utandırmasın" ifadelerini kullandı.