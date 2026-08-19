Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu ünlü iş insanı Birol Altınkılıç, ailesiyle birlikte gittiği Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Altınkılıç için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

CEM YILMAZ ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine katılan isimler arasında ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz da yer aldı. Yılmaz, Birol Altınkılıç'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Cem Yılmaz, mesajında, “Çok kıymetli Birol Altınkılıç ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. İş hayatımda az rastlanır değerlere sahip, insana olan sevgi, saygısı ve güleryüzüyle hatırlayacağım...” ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, cenaze töreninde Altınkılıç ailesine taziyelerini ileterek acılı aileyi yalnız bırakmadı.