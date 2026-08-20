İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an - Son Dakika
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İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an

İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu\'nun sus pus olduğu an
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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında mahkemede tanık olarak dinlenen iş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü’ndeki projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon TL talep edildiğini öne sürdü. "Sıkıntı yaşamamak için yapmak zorundaydım" diyerek bu bedeli daire, çek ve nakit olarak verdiğini iddia eden Demir, dairelerin Adem Soytekin’e devredildiğini söyledi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında beyanlarına başvurulan iş insanı Hamit Demir, mahkeme huzurunda çarpıcı iddialarda bulundu. Beylikdüzü’ndeki projesinin ruhsat sürecinde belediye kanadından kendisinden 8 milyon TL ödeme talep edildiğini öne süren Demir, "Yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım" diyerek bu bedeli daire, çek ve nakit olarak verdiğini iddia etti. Ödeme kapsamında dairelerin Adem Soytekin’e devredildiğini öne süren Demir’in beyanlarının ardından Ekrem İmamoğlu’nun tanığa soru yöneltmemesi dikkat çekti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarında dikkat çeken bir ifade daha mahkeme kayıtlarına geçti. İş insanı Hamit Demir, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği projede yaşandığını ileri sürdüğü ruhsat ve ödeme sürecini mahkeme heyetine aktardı. Bazı tarih ve isimlere ilişkin önceki beyanlarını düzelttiğini belirten Demir, projesinin 2014 yılından itibaren belediyedeki işlemlerine ilişkin iddialarını ayrıntılı şekilde dile getirdi.

"EKREM İMAMOĞLU’NDAN RANDEVU İSTEDİM"

Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu belirttiği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını söyledi. Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan randevu aldığını öne süren Demir, 2015 yılında gerçekleştiğini belirttiği görüşmeyi aktardı. Demir'in iddiasına göre, İmamoğlu’na araziyi satın aldığını ve projenin ruhsatlandırılması konusunda destek istediğini ilettiği, İmamoğlu’nun da kendisine yardımcı olunacağını ifade ettiği öne sürüldü.

RUHSAT AŞAMASINDA 8 MİLYON TL TALEBİ İDDİASI

Demir’in anlatımında en dikkat çekici iddia ise 2017 yılındaki ruhsat alım sürecine ilişkindi. Belediyenin gelirler müdürlüğüne gittiğini söyleyen Demir, kendisine belediyeye bir ödeme yapması gerektiğinin bildirildiğini savundu. Bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini iddia eden Demir, bu görüşmede kendisine 8 milyon TL ödeme yapması halinde işlemler konusunda destek olunacağının söylendiğini ileri sürdü.

"YAPMASAM SIKINTI YAŞAYACAKTIM"

Hamit Demir, söz konusu talep karşında neden ödeme yapmak zorunda kaldığını da mahkemede dile getirdi. Projesinin devam ettiğini ve belediyedeki işlemlere ihtiyaç duyduğunu belirten Demir, ödeme yapmadığı takdirde sorun yaşayacağını düşündüğünü iddia etti. Paranın tamamını nakit olarak karşılayamayacağını bildirmesi üzerine, kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle toplam 8 milyon TL’lik mutabakata varıldığını öne süren Demir, ardından ruhsatlarını alarak inşaatı tamamladığını savundu.

"DAİRE, ÇEK VE NAKİT AKIŞI OLDU"

8 milyon TL’lik mutabakat iddiasının ardından ödeme sürecini şirket yöneticilerine bıraktığını söyleyen Demir, tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu iddia eden Demir, ödeme şeklinde daire, çek ve nakit akışının yaşandığını savundu.

"DAİRELERİ BANA DEVRETMEN GEREKİYOR"

İfadedeki bir diğer iddia ise Adem Soytekin’e ilişkin oldu. Demir, Soytekin’i ilk olarak projesinde taşeronluk işi almak istemesi nedeniyle tanıdığını söyledi. Demir’in iddiasına göre Soytekin, kendisine Ekrem İmamoğlu’nun da işlerini yaptığını ve yoğun şekilde çalıştığını belirterek şantiyedeki işe talip oldu. Ancak şirket yönetiminin başka bir taşeronla çalışma kararı alması üzerine Soytekin’e iş verilmediği aktarıldı.

Soytekin’in daha sonraki süreçte belediyeye yapılacağı belirtilen ödeme nedeniyle tekrar karşısına çıktığını öne süren Demir; Soytekin’in kendisine belediyeye bir ödeme yapacağının söylendiğini ve bu ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesi gerektiğini ifade ettiğini iddia etti. Önce ilgili inşaattan daire vermeyi önerdiğini ancak Soytekin’in bitmiş daire istemesi üzerine Esenyurt bölgesindeki Ayışığı Vadi projesinden daireler verdiğini savunan Demir, sonraki tapu devirleri ve işlemleri şirket yöneticilerinin yürüttüğünü ileri sürdü.

MURAT ÇALIK VE MURAT ONGUN BEYANLARI

Demir ifadesinde, Mehmet Murat Çalık’ın Adem Soytekin konusunda kendisine özel bir yönlendirmede bulunduğu iddiasını ise kabul etmedi. Çalık’ın Soytekin için yalnızca “iyi bir taşeron” değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Demir, bunun bir yönlendirme veya ısrar niteliğinde olmadığını savundu. Demir ayrıca savcılıktaki önceki ifadesinde Murat Ongun isminin yanlış şekilde geçtiğini, Ongun ile herhangi bir görüşmesi veya buluşması bulunmadığını dile getirdi.

İMAMOĞLU’NDAN DEMİR’E SORU GELMEDİ

Hamit Demir’in mahkeme huzurunda 8 milyon TL’lik ödeme talebini, ödemenin daire-çek-nakit olarak gerçekleştirilmesini ve dairelerin Adem Soytekin’e devredilmesine ilişkin iddialarını sıralamasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun Demir’e herhangi bir soru yöneltmemesi dikkat çekti. Demir’in mahkemedeki bu iddia ve beyanlarının dava dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceği öğrenildi.

Hamit Demir, Beylikdüzü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Turgut Özmüş Mehmet Turgut Özmüş:
    Ankara büyükşehir belediye başkanlığını yapan,i. melih gökçek yargılanmadığı sürece hiçbirşey yapmamalısınız, herkes yargılansın, haksızlığı kim yapmışsa cezasını çeksin,böyle olmaz. 6 7 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    bence kedi bile bukadar nankörlük yspmaz ekodur eko. 5 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığı sizde suç duyurusunda bulunun bulunmıyorsunuz da fazla konuşmayın 5 0 Yanıtla
  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Imaroglu 4 1 Yanıtla
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