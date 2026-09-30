EASA, Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan hava sahasından kaçınma tavsiye etti - Son Dakika
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EASA, Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan hava sahasından kaçınma tavsiye etti

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EASA, Orta Doğu'da artan gerilim ve Husilerin saldırılarını genişletmesi nedeniyle Avrupalı hava yollarına Suudi Arabistan hava sahasından kaçınmalarını tavsiye etti. Ajans, Ürdün hava sahası için uyarı seviyesini yükselterek tüm uçuş seviyelerinde kullanılmamasını istedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu'da artan gerilim ve Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını genişletmesi nedeniyle, Avrupalı hava yolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasından kaçınmaları yönünde acil tavsiyede bulundu.

Köln merkezli Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Suudi Arabistan'a ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamında yeni bir uyarı yayımladı.

Uyarıda, ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların bölgesel güvenlik durumunu son derece istikrarsız hale getirdiği ve Suudi Arabistan hava sahasını etkileyen ciddi askeri hareketliliğe yol açtığı vurgulandı.

Husilerin eylül ayında Kızıldeniz ve Aden Körfezi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın denizcilik, enerji, askeri ve havacılık altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sıklığını ve coğrafi kapsamını ciddi ölçüde artırdığı belirtilen uyarıda, Husilerin, Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere yakın güney kesimlerin yanı sıra Riyad, Tebük ve Yanbu gibi Suudi Arabistan'ın iç kesimlerindeki hedefleri de vurma yeteneği ve niyeti olduğu aktarıldı.

Uyarıda, yoğun füze ve İHA hareketliliği ile hava savunma sistemlerinin aktif kullanılmasının, sivil uçakların yanlış teşhis edilmesi veya düşen enkaz parçaları nedeniyle yüksek risk oluşturduğu ifade edildi.

Ürdün için uyarı seviyesi yükseltildi, diğer ülkelerin süresi uzatıldı

EASA, ayrı bir CZIB'de, daha önce hava yolu şirketlerine "temkinli olunması" çağrısı yaptığı Ürdün hava sahası için de uyarı seviyesini yükselterek, tüm uçuş seviyelerinde bu hava sahasının kesinlikle kullanılmamasını tavsiye etti.

Ajans ayrıca, Lübnan, İran ve Irak hava sahaları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın kara suları üzerindeki uçuş uyarılarının süresini 16 Kasım'a kadar uzattı.

EASA, AB hava yolu operatörleri için risk durumunu yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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