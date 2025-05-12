Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı

Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı

Edirne'de hemşireler ve ebeler, sağlık sistemindeki önemli rolleri için törenle kutlandı.

12.05.2025 12:36
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Edirne'de "Ebeler ve Hemşireler Haftası" nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım burada yaptığı konuşmada, hemşireler ve ebelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Hemşirelerin sadece bilgileriyle değil, yürekleriyle, fedakarlıklarıyla, özverileriyle yılmadan ve usanmadan çalıştıklarını anlatan Yıldırım "Onların bizlerin yaptıkları hizmetleri daha da değerli kılıyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten çok nitelikli, çok çalışkan dünyanın hiçbir yerinde bulunmayacak hemşire ve ebelere sahibiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyiki varsınız, gününüz kutlu olsun" dedi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özgül Erol, bugün insan yaşamına adanmış bir mesleğin özel gününü kutlamak için bir araya geldiklerini belitti.

Hemşireliğin bilginin, sabrın, şefkatin ve insan sevgisinin birleştiği en kutsal mesleklerden olduğunu vurgulayan Erol, "Hemşireler her koşulda insan sağlığına önem ve değer veren bir meslek grubudur. Sağlık sisteminin bir üyesi olarak deprem, sel gibi tüm olağanüstü durumlarda ve zor koşullarda ellerinden gelenin fazlasını yaparak toplumun güvenini defalarca kazanmışlardır." dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve sağlık çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı - Son Dakika

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