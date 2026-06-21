Eber Gölü Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eber Gölü Su Seviyesi Yükseldi

21.06.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eber Gölü, yağışlarla derinliği 4,5 metreye ulaştı. Ziyaretçiler kuşları ve doğal güzellikleri gözlemliyor.

GEÇEN yıl kuraklık tehlikesiyle en derin bölgede su seviyesi 30 santimetreye düşen Eber Gölü, son aylardaki yağışlarla su tutmaya başladı. Derinliği 4,5 metreye yükselen gölü ziyaret edenler, kayık turu ile farklı kuş türleri, su zambaklarını gözlemleyip, hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buluyor.

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen ve geçen yıl su seviyesi yüzde 1 seviyesine düşen Eber Gölü, son dönem yağışlarla yeniden su tuttu. Kuraklık tehlikesindeki gölde 5 Haziran'da yapılan incelemede su seviyesi yüzde 17 ölçüldü. 21 metre derinliğiyle bilinen Eber Gölü'nde geçen yıl en yüksek derinlik, 30 santimetre kaydedildi. Bu yıl yağışlarla su seviyesi yükselen gölde en yüksek derinlik 4,5 metre olarak kayıtlara geçti.

YENİDEN KUŞLAR GÖRÜLDÜ

147 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölde son dönemde yeniden kuşlar görülmeye başlandı. Su seviyesinin yükselmesi ile göldeki ziyaretçi sayısı da arttı. Çay, Bolvadin ve Sultandağı sınırlarındaki gölü ziyaret edenler, kayık turuyla eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Gölü görmek isteyenler, kayık turunda flamingolar başta olmak üzere farklı türdeki kuşları, su zambaklarını gözlemleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'GÖLÜN DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALIYORLAR'

Gölde kayıkla tura katılan Yakup Suna, "Eber Gölü çok güzel. Gölü geziyoruz. Flamingolar var, kuşlar var. Manzara çok güzel" dedi. Gölde rehberlik yapan, kayık turu düzenleyen Kadir Ateş, "Eber Gölü'nün güzelliğini tanıtmak istiyoruz. Eber Gölü, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. Su seviyesi yükseldi. Suyun fazla olmasıyla flamingo sayısı arttı. Çok sayıda kuş var. Su seviyesi geçmişe göre az olduğu için yüzer adalar oluşmadı. Endemik türlerden Eber sarısı, nilüferler, farklı çiçekler, labirent gibi koridordan oluşan bölgeler var. Gölde kayık turuna katılanlar, gölün doğal güzelliğine hayran kalıyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Eber, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eber Gölü Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

10:37
19 Mart’tan beri aranıyordu Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:10:11. #7.12#
SON DAKİKA: Eber Gölü Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.