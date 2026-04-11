Modern Ebeveynlik Yorgunluğu ve Yeni Yaklaşım: 'Denesin ve Görsün'

11.04.2026 10:20
Uzmanlar, modern ebeveynliğin yanlış anlaşılmalar sonucu ortaya çıktığını belirtiyor. 'Denesin ve görsün ebeveynliği' yaklaşımı, çocukların kararlarının sonuçlarını deneyimleyerek öğrenmelerini teşvik ediyor. Ancak, bu yöntem aşırıya kaçtığında ihmal gibi algılanabilir. Doğru ebeveynlik, nazik ebeveynlik ile deneyimleyerek öğrenme arasında bir denge kurmakta yatıyor.

Uzmanlar, modern ebeveynliğin bir çöküş değil, yanlış anlaşılmanın sonucu olduğunu söylüyor. Anne-babalar, çocuklarına travmasız ve mükemmel bir hayat yaşatma çabasıyla yoruldu ve kendi hayatlarından çekildiler. Bu durum, bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yorgun ebeveynler ortaya çıkardı. Yorgunluğun nedeni, çocukken sahip olmak istedikleri ebeveyni kendileri olma isteği ve çocuklarıyla eksikliklerini tamamlama çabası olarak görülüyor.

Bu farkındalık, 'denesin ve görsün ebeveynliği' adlı yeni bir yaklaşımı doğurdu. Bu yaklaşım, çocukların davranışlarının sonuçlarını yaşayarak öğrenmesini savunuyor, örneğin mont giymeyen çocuğun üşümesine izin vermek gibi. Bu, sürekli açıklama ve ikna etme yorgunluğuna bir tepki olarak görülüyor, ancak uzmanlar, çocuğun yalnız bırakılmasıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Yeni akım, çocukların kararlarının sonuçlarını yaşamasına izin vererek ebeveynlere rahatlama sağlıyor, ancak uzmanlar, bu yaklaşımın aşırıya kaçtığında ihmal gibi algılanabileceği konusunda uyarıyor. 'Nazik ebeveynlik' sorgulanırken, uzmanlar sorunun yöntemin kendisinde değil, nasıl anlaşıldığında olduğunu vurguluyor. Çocuk gelişim uzmanları, nazik ebeveynliğin sınır koymamak anlamına gelmediğini, ancak sosyal medyada yanlış uygulandığını ifade ediyor.

Uzmanlar, çocukların sıcaklık, tutarlılık ve güvene ihtiyacı olduğunu belirterek, ideal ebeveynliğin 'nazik ebeveynlik' ile 'bırak yaşasın' yaklaşımının ortasında olduğunu söylüyor. Mesele, uçlara savrulmadan, hem yanında durmak hem de biraz geri çekilmek arasındaki dengeyi kurmak olarak görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

