Ebola hastası İsviçreli kadın tedaviye alındı, eşi Zürih'te izolasyonda tutuluyor

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (FOPH), Nijerya'da Ebola teşhisi konulan İsviçreli hasta ile temaslısı olan eşinin ülkeye getirilerek hastaneye yatırıldığını bildirdi.

FOPH tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'da Ebola teşhisi konulan kişi ve eşinin tıbbi tahliye uçuşuyla İsviçre'ye getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ebola virüsü hastalığına yakalanmış bir kadın şu anda Cenevre Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yakın temaslı olduğu düşünülen eşi ise Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde izolasyonda tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Her iki hastanenin de bu iki kişiye uygun bakımı sağlayarak hem sağlık personelinin hem de diğer tüm hastaların güvenliğini güvence altına aldığı vurgulanan açıklamada, "İsviçre halkı için herhangi bir risk bulunmuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cenevre ve Zürih'teki hastaneler ve ilgili kanton yetkilileriyle yakın temas ve koordinasyon içinde olunduğu kaydedilen açıklamada, bu hastanelerin 2019'dan bu yana Ebola gibi hastalıkları tedavi edebilecek donanıma sahip iki sevk hastanesi olarak hizmet verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Federal Konsey Üyesi Elisabeth Baume-Schneider, Nijerya Sağlık Bakanı Muhammad Ali Pate ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsviçre vatandaşlarına Nijeryalı sağlık personeli tarafından sağlanan mükemmel bakım ve Nijerya yetkilileri ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yakın işbirliği sayesinde geri dönüşlerinin mümkün kılınmasından duyduğu derin minnettarlığı dile getirdi." ifadeleri yer aldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Mohamed Janabi, gün içinde yaptığı açıklamada, Ebola virüsü taşıyan hastanın İsviçre'ye tahliye edilmesinin ardından Nijerya'da aktif Ebola vakası kalmadığını belirtmişti.