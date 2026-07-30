Ebola Salgını KDC'de Gıda Güvensizliğini Derinleştiriyor - Son Dakika
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Ebola Salgını KDC'de Gıda Güvensizliğini Derinleştiriyor

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BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'nın gıda güvensizliğini artırdığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden Ebola salgınının gıda güvensizliğini daha da derinleştirdiğini bildirdi.

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, KDC'nin Ituri eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Ebola salgınını "krizin üstüne eklenmiş bir kriz" olarak nitelendirdi.

Ülkedeki gıda güvensizliğinin salgından önce de ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çeken Skau, yaklaşık 5 milyon kişinin acil seviyede gıda güvensizliği yaşadığını, bazı bölgelerde ise durumun "felaket" düzeyine ulaştığını ifade etti.

Ebola salgınının pazarları ve tedarik yollarını olumsuz etkilediğine işaret eden Skau, bunun halkın açlıkla mücadelesini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Skau, Ebola ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine düzenli gıda ulaştırılmasının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, aksi halde halkın salgınla mücadele kapsamında yapılan sağlık uyarılarından çok ertesi gün ne yiyeceklerini düşünmek zorunda kalacağını dile getirdi.

10 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

WFP verilerine göre, KDC'nin doğusunda uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi, kriz veya acil seviyede açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Ebola salgınının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinde ise 1,9 milyon kişi gıda güvensizliğinden etkileniyor.

Salgından etkilenen 48 sağlık bölgesinde 2,7 milyondan fazla kişi akut gıda güvensizliği yaşarken bunlardan 628 bini ise acil insani yardım gerektiren koşullarda bulunuyor.

?Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir Ebola varyantı "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebola Salgını KDC'de Gıda Güvensizliğini Derinleştiriyor - Son Dakika

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