Ebola Salgını Şubat’ta Başlamış Olabilir

KİNŞASA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Muhammed Yakub Janabi, genetik dizilim çalışmalarının sonuçlarına göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının, resmi olarak ilan edildiği mayıs ayında değil de şubat ayında başlamış olabileceğini söyledi.

Janabi, pazartesi günü salgının merkezi olan, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da düzenlenen basın toplantısında, genetik dizilim çalışmalarının, virüsün salgının tespit edilmesinden aylar önce dolaşımda olma ihtimalini ortaya koyduğunu belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

Yerel yetkililer tarafından açıklanan son verilere göre, 7 Ağustos itibarıyla ülkede 1.916'sı can kaybıyla sonuçlanan toplam 4.209 vaka teyit edildi.