Depremin Sembolü Ebrar Sitesi'ni İmara Açanlar "Asli Kusurlu" Tespit Edilmişti: İmar Planlarına Belediye Meclisi'nin Onay Verdiği Öğrenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremin Sembolü Ebrar Sitesi'ni İmara Açanlar "Asli Kusurlu" Tespit Edilmişti: İmar Planlarına Belediye Meclisi'nin Onay Verdiği Öğrenildi

06.06.2026 09:37  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde bin 480 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgenin imar planlarının, mülga Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından onaylandığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, bölgenin gerekli zemin araştırmaları yapılmadan imara açılmasından sorumlu birimlerin 'asli kusurlu' olduğu belirtilmişti. Yakınlarını kaybedenler, planlama kararlarında görev alanların da yargılanmasını talep ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'ne ilişkin açılan davalardan birinde, "bölgenin gerekli zemin araştırmaları yapılmadan ve gerekli tedbirler alınmadan imara açılmasından sorumlu birimlerin" de "asli kusurlu" olduğunun tespit edilmesi üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgeyi de kapsayan imar planlarının Mülga Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde, 18 blokun yıkılması sonucu en az bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Her bir bloğa ilişkin açılan davaların görülmesine devam ediliyor.

İMARA AÇANLAR DA "ASLİ KUSURLU" İLAN EDİLMİŞTİ

76 kişinin yaşamını yitirdiği K Blok'a ilişkin dosyaya giren son bilirkişi raporunda, müteahhit ve belediyenin ilgili birimlerinin yanı sıra, "bölgenin gerekli zemin araştırmaları yapılmadan ve gerekli tedbirler alınmadan imara açılmasından sorumlu birimlerin" de "asli kusurlu" olduğu tespit edilmişti. Raporun sonuç bölümünde de ilgili tarihte olan zemin etüdünün yapılmadığı belirtilmişti.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, Ebrar Sitesi'nin imara açılmasına kim veya kimlerin izin verdiğini CİMER aracılığıyla sordu.

"İMAR PLANLARI ZEMİN ETÜT RAPORLARI ESAS ALINARAK HAZIRLANMAKTADIR"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü'nden verilen ilk yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"İmar planları mer'i mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurum görüşleri ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları esas alınarak hazırlanmaktadır. İlgi başvurunuzda yer alan '...imar açılmasından sorumlular ve asli kusurlular...' şeklindeki hususlar hakkındaki değerlendirme yargı makamı tarafından yapılmaktadır."

"İMAR PLANLARI MÜLGA KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN VERİLMİŞTİR"

Aynı Planlama Şube Müdürlüğü'nden dün verilen yanıtta ise "Mülga Kahramanmaraş Belediyesi 6360 sayı yasa kapsamında 30 Mart 2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgeyi de kapsayan imar planları ise Mülga Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İlgi başvurunuzda bahsi geçen '… imara açılmasından sorumlular ve asli kusurlular…' şeklindeki hususlar hakkındaki değerlendirmeler mevcut yasalar, görev ve yetki alanları çerçevesinde ilgili yargı makamları tarafından yürütülmektedir" denildi.

"İMAR PLANINA İZİN VERENLER YARGILANSIN" TALEBİ

Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybedenlerden Fatma Irmak, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yanıtta, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgeyi kapsayan imar planlarının mülga Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Bu açıklama, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanın yapılaşmaya açılmasında belediye meclisinin doğrudan karar merci olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Oysa yıllar boyunca hazırlanan teknik raporlarda ve deprem öncesinde kamuoyuyla paylaşılan İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) raporlarında, bölgenin alüvyon zemin yapısına sahip olduğu, olası büyük bir depremde ağır hasar ve yıkım riski taşıdığı açıkça ortaya konulmuştur. Buna rağmen söz konusu bölgede yoğun yapılaşmaya izin verilmiş olması, bugün yaşadığımız büyük yıkımın en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendirilmelidir."

6 Şubat depremlerinde yalnızca Ebrar Sitesi'nde yaklaşık bin 480 insan yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle sorumluluğun yalnızca binaları inşa edenlerle sınırlı ele alınması yeterli değildir; yapılaşmaya izin veren planlama kararlarının, bu kararları alan kurumların ve karar süreçlerinde görev alan kişilerin de hukuki açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Belediyenin verdiği cevap, bölgenin imar planlarının belediye meclisi tarafından onaylandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle söz konusu planlama ve imar kararlarında görev alan belediye meclisi üyelerinin, ilgili kamu görevlilerinin ve karar süreçlerinin yargısal incelemeye konu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için yalnızca yıkılan binaların değil, o binaların yapılmasına olanak sağlayan planlama ve imar süreçlerinin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kentleşme bilime uygun yapılmadığı sürece, deprem ülkesi olan Türkiye'de ölümler maalesef kaçınılmaz bir sondur."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin Sembolü Ebrar Sitesi'ni İmara Açanlar 'Asli Kusurlu' Tespit Edilmişti: İmar Planlarına Belediye Meclisi'nin Onay Verdiği Öğrenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün... Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Reha Muhtar’ın cenazesinde dikkat çeken anlar Poyraz Mina’yı dürterek uyardı Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
10:06
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:21
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç’a salvolar: Hiç utanma yok
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:34
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
08:28
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
07:34
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
06:21
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 10:52:48. #7.12#
SON DAKİKA: Depremin Sembolü Ebrar Sitesi'ni İmara Açanlar "Asli Kusurlu" Tespit Edilmişti: İmar Planlarına Belediye Meclisi'nin Onay Verdiği Öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.