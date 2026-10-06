EBSO seçiminde 5 bin 200 üye için Gaziemir Fuarİzmir'de sandıklar kuruldu

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri, meslek komiteleri ve meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi Gaziemir Fuarİzmir'de başladı. 52 meslek komitesinde 107 meclis üyesi ve 266 meslek komitesi üyesinin belirleneceği seçimlerde 5 bin 200 üyenin oy kullanması bekleniyor. Toplamda 23 sandığın kurulduğu seçimde 29 çift liste, 23 tek liste bulunuyor.

Seçimde EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kalıp ve Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi'nde oy kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Yorgancılar, seçimlerin 4 yılda bir yapıldığını belirtip, "EBSO'da yaklaşık 20 yıldır süren gerek yönetim kurulu üyeliği gerek meclis başkanlığı gerekse Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecimi burada noktalıyorum. 2 adayımız var; Hakan Ürün ile Mustafa Karabağlı. Hangisi hak ediyorsa onun kazanması en büyük temennim. Bundan sonra kazanacak olan Ege Bölgesi Sanayi Odası'dır. Seçimler bittiğinde yarış, küslük, kavga biter, tek kazanan EBSO'dur, İzmir sanayisidir. Bugüne kadar yürüttüğüm kurumlar arası diyaloğun bundan sonraki süreçte de devam etmesi en büyük arzum" dedi.

YÖNETİM KURULU 13 EKİM'DE BELİRLENECEK

EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, "Her şeyden önce İzmir'e, sanayi camiasına hayırlı olsun. İlk defa EBSO'da bu kadar çift katılımlı seçim oldu. Demokratik bir seçim olsun, herkesin özgür iradesiyle gelip özgürce oy kullanacağı bir seçim olsun istiyoruz. Bunun için çalıştık. Sonunda kazanan EBSO, kazanan İzmir, kazanan Türkiye sanayicileri olsun istiyoruz" dedi.

Bir diğer aday EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı da "Sahada uzun süredir çalışmalar yaptık, sanayicimizi dinledik, düşüncelerimizi paylaştık. Onlardan aldığımız fikirlere göre projeler geliştirdik. Bugün söz sanayicimizin, en doğru kararı sandıkta vereceklerini düşünüyorum. Öncelikle İzmir'e, sonrasında da şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hak eden kazansın" diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri, 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.