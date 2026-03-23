Ebu Redine: İsrail Saldırıları Meşruiyet Kazanamaz

23.03.2026 20:05
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Redine, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının meşruiyet kazanamayacağını belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarla herhangi bir meşruiyeti elde edemeyeceğini ifade etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Ebu Redine, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırıları sürdürerek sivilleri öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu bugün 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ebu Redine, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de işgal altındaki Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarını artırdığını hatırlattı.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sivilleri öldürme, yerleşim alanlarını kundaklama ve yıkım saldırılarının "kimseye herhangi bir meşruiyet vermeyeceğini" vurgulayan Ebu Redine, "İşgalin sürdürülmesi, yalnızca bölgede değil, küresel ölçekte de güvenlik ve istikrarın olmayacağı anlamına gelir." dedi.

Ebu Redine, bölgedeki kriz ve savaşların uluslararası meşruiyet standartlarının ve uluslararası hukukun aşınmasına yol açtığını, bunun da bölgeyi ve dünyayı zor ve tehlikeli seçeneklerle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Orta Doğu'da yaşanan kriz ve savaşlardan tek çıkış yolunun Filistin davasına adil bir çözümden geçtiğini dile getiren Ebu Redine, bölgesel istikrarın sağlanması için hala fırsatın olduğunu ifade etti.

Filistin verilerine göre, sadece şubat ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi ve 7 Filistinliyi öldürdü.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

