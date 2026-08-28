Ebu Selim Camisi'ni Koruma Çalışmaları

Filistinli gönüllüler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu büyük ölçüde hasar gören tarihi Ebu Selim Camisi'nin ileride restore edilmesini sağlamak amacıyla kalıntılarını koruma altına aldı.

Filistin Mirası Muhafızları ekibi ile Meysem Kültür ve Sanat Derneği, İsrail ordusunun 24 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde hava saldırılarıyla kısmen yıktığı 75 yıllık Ebu Selim Camisi'nin ileride restore edilmesi için taşlarını ve mermer sütunlarını koruma çalışmaları başlattı.

Bu çerçevede gönüllüler, İsrail'in bombardımanı sonucu Ebu Selim Camisi'nin dağılan taşlarını ve mermer sütunlardan restorasyon sırasında kullanılabilecek olanları toplayarak güvenli bir yere aldı.

Deyr el-Belah Belediye Başkanı Halil Ebu Semra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Selim Camisi'nin 1951'de Hacı Muhammed Ebu Selim'in kendi imkanlarıyla yaptırdığı bir "tarihi eser" olduğunu ve Osmanlı mimarisi tarzında tasarlandığını söyledi.

Caminin tarihi taşlar ve mermer parçaları barındırdığına dikkati çeken Ebu Semra, kent sakinleri ile gönüllülerin yapıyı koruma konusundaki kararlılığının önemini vurguladı.

Ebu Selim Camisi'nin Gazze'de 75 yıl boyunca korunduğunun altını çizen Ebu Semra, "Bu camiyi uzun yıllar boyunca koruduk ancak sonunda işgalci İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Şu anda da Miras Muhafızları'nın ve Vatan Muhafızları'nın gayretleriyle inşallah yeniden restore edilecek ve eski haline dönecek." dedi.

İmkanlarının kısıtlı olmasına rağmen belediye, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve kent sakinlerinin katılımıyla caminin onarılması için çalışacaklarını dile getiren Ebu Semra, "Bu camiden geriye kalanları koruyacağız. Deyr el-Belah'ın tarihi bir simgesi ve kültürel miras alanı olarak varlığını sürdürmesini sağlayacağız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki tarihi yapılara yönelik saldırılarının bölgedeki hafızayı yok etme amacı taşıdığının altını çizen Ebu Semra, "Tarih çocuklarımızın hafızasında korunuyor. Büyükler ölür ancak çocuklar unutmaz." ifadelerini kullandı.

Camideki tarihi ve kültürel değerleri koruma

Meysem Kültür ve Sanat Derneği'ne bağlı Filistin Mirası Muhafızları ekibinin gönüllüsü İtimad Hamude de bu kampanyayla Ebu Selim Camisi'ndeki tarihi ve kültürel değere sahip parçalar ile kitapları kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hamude, gerekli koruma ve restorasyon malzemelerinin temin edilmesi halinde Deyr el-Belah Belediyesiyle işbirliği içinde caminin onarılması için çalışacaklarını dile getirirken bu süre içerisinde eserleri yeniden yaşatmak amacıyla koruma altına aldıklarını aktardı.

Ebu Selim Camisi'nin Osmanlı ile Mısır mimarisinin izlerini taşıdığını anlatan Hamude, caminin Deyr el-Belah sakinleri tarafından korunan önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda tarihi yapı ve müzenin yıkıldığını belirten Hamude, Büyük Ömer Camisi, Paşa Sarayı, es-Semra Hamamı, Berkuk Kalesi ve Karara Kültür Müzesi'nin de zarar gören kültürel miras alanları arasında bulunduğunu kaydetti.

Hamude, Filistin Mirası Muhafızları ekibinin daha önce de saldırılarda zarar gören müze koleksiyonlarını kurtarmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bugün de 'Ebu Selim'in Işıkları Sönmeyecek' kampanyasıyla Deyr el-Belah'taki kültürel mirası yeniden yaşatmak ve yok olmasını önlemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son saldırılarında hedef alınan Ebu Selim Camisi

Deyr el-Belah'ın öne çıkan dini ve mimari yapılarından biri olarak bilinen Ebu Selim Camisi, 1951'de "el-Hudbe el-Kıbliyye" olarak bilinen yüksek bir bölgede inşa edildi.

Camide, 2010 yılında eski mimari unsurlarını koruyan bir restorasyon gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, 2014 yılında da Ebu Selim Camisi'nin minaresinin üst bölümünü hedef aldı. Minare daha sonra geleneksel mimari alanında faaliyet gösteren Rivak Merkezi ile miras mimarisi alanında çalışan İvan Merkezi'nin işbirliğiyle restore edildi.

Cami son olarak 24 Ağustos 2026'da İsrail ordusunun yeni saldırılarının hedefi oldu. İsrail'in saldırıları sonucu Ebu Selim Camisi'nin avlusu ve ana yapısının bir bölümü büyük ölçüde yıkıldı.

AA kameramanı tarafından çekilen görüntülerde Ebu Selim Camisi ve çevresinde geniş çaplı hasar görülüyor.

Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığına göre İsrail, savaş öncesinde bölgede bulunan 1275 camiden 1050'sini tamamen yıktı, 191 camiye de kısmen zarar verdi.