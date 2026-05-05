EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

EBYÜ\'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı
05.05.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 'Sıfır Atık Seferberliği' kapsamında 76 ton atığı geri dönüştürdü.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "Sıfır Atık Seferberliği" kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversite depolarında ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, sıfır atık bilincinin üniversite genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kürşat Demirci, üniversitenin depolarında biriktirilen kağıt ve plastik atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle yaklaşık 1200 ağacı kesilmekten kurtarmış oluyoruz. Yaklaşık 2 milyon litre su tasarrufu sağlamış ve aynı zamanda 15 bin litre civarında da akaryakıt tasarrufu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tarz uygulamalar üniversitemizin sıfır atık felsefesine verdiği önemin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak evimiz olan dünyada sıfır atığın geleceğimiz olduğuna dair inancımız tamdır ve bu alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.