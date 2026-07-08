Ece İrtem'in Ölüm Sebebi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ece İrtem'in Ölüm Sebebi Açıklandı

08.07.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ece İrtem'in ölüm raporunda alkol zehirlenmesi tespit edildi.

"Kızılcık Şerbeti", "Payitaht Abdülhamid", "Kuruluş Osman" gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebini belirten otopsi raporu hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, İrtem'in ölüm sebebini belirten otopsi raporu, Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği, bu miktarın 395 miligram/desilitre (mg/dl) olduğu ve ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde meydana geldiğinin belirtildiği öğrenildi.

"Kızılcık Şerbeti", "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok dizide rol alan İrtem, 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Televizyon, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Sanat, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece İrtem'in Ölüm Sebebi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele’yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü Görele'yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
Fenerbahçe Stadyumu’nda yenileme çalışmaları sona erdi Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA’ya savaş açtı Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:03
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı
17:56
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 19:53:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Ece İrtem'in Ölüm Sebebi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.