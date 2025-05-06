Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor - Son Dakika
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Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor

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Sunucu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davada, Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

06.05.2025 11:51
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Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, açılan davada Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

18 Mart günü Halk TV binasından polisler eşliğinde ifadeye götürülen Üner hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Üner'in, gazeteci İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konduğunu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini anlattığı X paylaşımına cevaben kullandığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki ifadeleri nedeniyle savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında Üner hakkında ifadesinin alınması için emniyete hazır edilmesi yönünde talimat verildiği bildirilmişti.

Savcılık Üner'i yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Üner adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Ece Üner, Güncel, Hukuk, Yargı, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Eyroz Kafa:
    kendilerine laf edilince kimseyi dışarıda bırakmamaya yemin etmişler yaaa sabırrrrrr yaaaa sabırrrrrrrr yaaaaaaaaaaaaa sabırrrrrrrrrrrrrrrrrr 36 15 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Bu kadından zerre hoşlanmıyorum ama arkadaş ne yargısı! Adam iki evladını vahşice katlediyor dışarıda eli kolu sallayarak dolaşıp parti liderini tokatlıyor 50 suç kayfı var 51.peşinde koşanlar vs. Ne yargısı? 34 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    la s gidin akİTLER 16 10 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bu adalet bi gün sizede lazım olacak suçsuz çocuklarınızı bile içeri alırlar millet ohh der benden söylemesi 10 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    aslinda muhalif ve etkili betinlemeler ornekler ile hani etki birakan kim varsa surek avi misali bi seye dondu bu iktidar.. her 10 15 yil iktidarda kalan partinin son zamanlari.. tarih bunun icin var ve ben sukur ki tarihciyim. yoksa bi maddeye elbet giydirilir,niyet madde bulur kisacasi ama halk nazarinda bu sadece muhalif avidir ve ters teper. tepmistir bakmayin siz burada olup doga tabiat, ekonomi vs konularini teget gecip 3 5 kelime ve kisi icin hemen yandasliga soyunan kisileri.. cok buyuk bir kalabalik var sadece seyrediyor ve secimi bekliyor. 3 4 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    geç bile kalınmış 0 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Sabrediyoruz son 2.5 sene sonra bunlarin karşılığı çok acı odettirilecek 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    suçu ne doğruyu söylemek mi ? hani yaptığı iş yanlış yada hangi söylediği yanlış ? 0 0 Yanıtla
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