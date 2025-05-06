Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor

Serkan Güngör:

aslinda muhalif ve etkili betinlemeler ornekler ile hani etki birakan kim varsa surek avi misali bi seye dondu bu iktidar.. her 10 15 yil iktidarda kalan partinin son zamanlari.. tarih bunun icin var ve ben sukur ki tarihciyim. yoksa bi maddeye elbet giydirilir,niyet madde bulur kisacasi ama halk nazarinda bu sadece muhalif avidir ve ters teper. tepmistir bakmayin siz burada olup doga tabiat, ekonomi vs konularini teget gecip 3 5 kelime ve kisi icin hemen yandasliga soyunan kisileri.. cok buyuk bir kalabalik var sadece seyrediyor ve secimi bekliyor.