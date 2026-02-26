Eceabat\'ta İftarı Ses Bombası Duyuruyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iftar vakti geleneksel topun yerini alan ses bombasıyla duyuruluyor.
Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Balıkçı Barınağı'na yerleştirilen ses bombası iftar vakti geleneksel topun yerini aldı.
Ekiplerin iftar vaktini duyurmak amacıyla ateşlediği ses bombasının patlamasıyla ilçe halkı oruçlarını açıyor.
