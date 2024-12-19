Eceabat'ta Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika
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Eceabat'ta Orman Yangınları Toplantısı

Eceabat\'ta Orman Yangınları Toplantısı

Çanakkale Eceabat'ta orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı, başarı belgeleri verildi.

19.12.2024 16:48
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, "Orman Yangınlarıyla Mücadele 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, bu yıl Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan yangınlar ile mücadele, orman yangınlarının nedenleri ve önleme yöntemleri konuları ele alındı.

Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede 2024 yılında ikisi büyük olmak üzere çok sayıda yangınla mücadele ettiklerini hatırlattı.

Bu süreçte tüm kurumların koordineli şekilde mücadeleye katıldığını belirten Çiçek, "Tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Orman yangınlarıyla mücadelemizde, hem niteliğimizi hem de niceliğimizi artırmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

Toplantı sonunda Kaymakam Çiçek, Eceabat Orman İşletme Müdürü Yücel Martin'e üstün başarı belgesi, orman muhafaza memurlarına başarı belgesi, orman yangın ekiplerine teşekkür belgesi takdim etti.

Toplantıya, ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eceabat'ta Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika

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