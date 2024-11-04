Ecevit'in 18. Yılı Anıldı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Başbakanımız ve Onursal Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit, tüm yaşamını halkına, barışa ve adalete adamış bir devlet adamıydı. Onun ideallerinde ve o değerlerde yaşıyor, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksakal, Ecevit'in ölümünün 18. yılı nedeniyle anma yayımladığı mesajında, Bülent Ecevit'in Türk tarihine silinmez izler bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakanımız ve Onursal Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit, tüm yaşamını halkına, barışa ve adalete adamış bir devlet adamıydı. Cesareti, dürüstlüğü ve kararlılığı, Türkiye'nin tarihinde silinmez izler bırakmış, hayatının her döneminde halkı için verdiği mücadeleyi, işçilerle kurduğu dostlukları ve ülkesinin bağımsızlığı için kararlılıkla savaşan, kimi zaman gençlere umut olan bir öğretmen olarak hafızalarda yer almıştır. Cesareti, dürüstlüğü ve kararlılığı, Türkiye'nin tarihinde silinmez izler bırakarak, bizlere Karaoğlan'ı miras bıraktı. Onun ideallerinde ve o değerlerde yaşıyor, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun."