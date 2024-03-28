ECOWAS, altyapı açığı için 5,2 milyar dolarlık fon ihtiyacı duyuyor

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), altyapı açığını gidermek ve alt bölgenin ekonomik büyümesini sağlama yönündeki temel hedeflerine ulaşmak için yaklaşık 5,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, ECOWAS'ın Altyapı, Enerji ve Dijitalleşmeden sorumlu Komiseri Sediko Douka, kuruluşun başkent Abuja'da düzenlenen toplantısında açıklamalarda bulundu.

Douka, bölgedeki zorlukların üstesinden gelinebilmesi için Batı Afrika alt bölgesi liderlerinin daha önce ulaştırma ve enerji sektörlerinin geliştirilmesi ve finansmanı (FODETE) için bir ECOWAS fonu oluşturulmasını onayladıklarını belirtti.

Altyapı açığını gidermek ve alt bölgenin ekonomik büyümesini sağlama yönündeki temel hedeflerine ulaşmak için yaklaşık 5,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Douka, şunları kaydetti:

"Fon, özellikle ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere bölgesel altyapının finansmanına adanmış ve üye devletlerin tarım, petrol ve gaz, doğal mineraller gibi ana ihracat kaynaklarının vergilendirilmesi yoluyla finanse edildi."

Douka, FODETE'nin yılda 350 milyon dolardan fazla gelir getirmesi beklenen uygulanabilir bir finansman mekanizması olduğunu ve öngörülen 20 yıllık süre zarfında büyümeye devam edeceğini belirtti.

Sediko Douka ayrıca, Batı Afrika'daki çok sayıda altyapı sorununu ele almak üzere ECOWAS'ın alt-bölgesel ekonomik entegrasyon ve büyümeyi teşvik etmek için çeşitli bölgesel elektrik ve enerji programları ve projeleri uyguladığını söyledi.