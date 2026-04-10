ECOWAS, Benin için Gözlemci Heyeti Gönderdi

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın Benin'deki cumhurbaşkanı seçimini gözlemlemek üzere 110 kişilik bir ekip gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, gözlemci heyete eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'nun liderlik edeceği ifade edildi.

Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık 8 milyon kişi oy kullanacak.

Genel seçimler

Benin'de 11 Ocak'ta yapılan parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u destekleyen partiler İlerici Birlik Yenilenmesi ve Cumhuriyetçi Blok, meclisteki 109 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 16'sını alan ana muhalefet partisi Demokratlar, barajı aşamamıştı.

Yeni seçim yasasına göre, bir partinin sandalye dağılımına hak kazanabilmesi için ulusal oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor.