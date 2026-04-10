ECOWAS, Benin için Gözlemci Heyeti Gönderdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Benin'de 12 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimini takip etmek üzere bu ülkeye 110 kişilik gözlemci heyeti gönderdi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın Benin'deki cumhurbaşkanı seçimini gözlemlemek üzere 110 kişilik bir ekip gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, gözlemci heyete eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'nun liderlik edeceği ifade edildi.

Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık 8 milyon kişi oy kullanacak.

Genel seçimler

Benin'de 11 Ocak'ta yapılan parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u destekleyen partiler İlerici Birlik Yenilenmesi ve Cumhuriyetçi Blok, meclisteki 109 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 16'sını alan ana muhalefet partisi Demokratlar, barajı aşamamıştı.

Yeni seçim yasasına göre, bir partinin sandalye dağılımına hak kazanabilmesi için ulusal oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:27
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.