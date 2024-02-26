ECOWAS, Gine'ye Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika
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ECOWAS, Gine'ye Yaptırımları Kaldırdı

ECOWAS, Gine\'ye Yaptırımları Kaldırdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'ye uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı. ECOWAS liderler zirvesinin kapanış bildirisinde, Eylül 2021'deki askeri darbe sonrası Gine'ye uygulanan ekonomik yaptırımların ve Mali vatandaşlarının ECOWAS kurumlarında çalışmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Senegal'deki siyasi kriz konusunda taraflara uzlaşıya önem vermeleri çağrısı yapıldı ve Nijer'de alıkonulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

26.02.2024 02:15  Güncelleme: 02:16
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılma kararı ve Senegal'deki siyasi gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen liderler zirvesinin kapanış bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Eylül 2021'deki askeri darbe sonrası Gine'ye uygulanan ekonomik yaptırımların ve Mali vatandaşlarının ECOWAS kurumlarında çalışmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi sonrası yaşanan siyasi kriz konusunda da taraflara, ülkenin demokratik kazanımlarını korumak amacıyla uzlaşıya önem vermeleri çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca Nijer'de 26 Temmuz 2023'teki darbeden bu yana alıkonulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un da bir an evvel serbest bırakılması gerektiği tekrarlandı.

ECOWAS'tan dün yapılan açıklamada, Nijer'e uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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