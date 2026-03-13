ECOWAS'tan Gine'ye Barış Çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine ile komşuları Liberya ve Sierra Leone arasındaki sınır bölgelerinde artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara itidal ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine ile Sierra Leone arasındaki Yenga sınır bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere teknik bir inceleme misyonunun bölgeye gönderileceği duyuruldu.

Açıklamada, Gine ile Liberya arasındaki Lofa sınır hattında son dönemde yaşanan gelişmelerin Mano Nehri Havzası'ndaki mevcut toprak hassasiyetlerini daha da karmaşık hale getirdiği belirtilerek, bu nedenle teknik misyonun coğrafi yetki alanının genişletildiği kaydedildi.

ECOWAS'ın bölgede mevcut ve potansiyel gerilim noktalarını kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla ilave diplomatik temaslar yürüteceği belirtilerek, etkilenen tüm üye ülkelere azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, taraflardan, gerilimi derhal düşürmeleri, uluslararası alanda tanınan sınırları korumaları ve ikili ilişkiler ya da bölgesel güvenliği zedeleyebilecek tek taraflı adımlardan kaçınmaları istendi.

Açıklamada, tarafların anlaşmazlıkların çözümünde ECOWAS'ın kolaylaştırıcılığında yürütülen diplomatik kanallara öncelik vermesi gerektiği vurgulanarak, ECOWAS Komisyonu'nun ulusal makamlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, Mano Nehri Havzası'nda karşılıklı saygı, işbirliği ve kalıcı barışın güçlendirilmesine yönelik kararlılığın sürdürüldüğü ifade edildi.