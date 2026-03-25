ECOWAS ve UNOWAS\'tan İşbirliği Vurgusu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Birleşmiş Milletler Batı Afrika ve Sahel Ofisi (UNOWAS), bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerine ilişkin üst düzey temaslarını artırdı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamaya göre, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, UNOWAS Özel Temsilcisi ve UNOWAS Başkanı Leonardo Santos Simao, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Görüşmede, Batı Afrika ve Sahel'de devam eden siyasi geçiş süreçleri ile bölgedeki güvenlik dinamikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, ECOWAS'ın bölgesel diyalog, koordinasyon ve ortak angajman açısından temel platform olma rolü teyit edilirken, mevcut kritik dönemde kurumsal liderliğin ve dengeli politikaların önemi vurgulandı.

Taraflar, Afrika öncülüğündeki yaklaşımların güçlendirilmesi, parçalı girişimlerden kaçınılması ve üye devletler arasındaki işbirliğinin korunması konusunda mutabakata vardı.

ECOWAS ve UNOWAS yetkilileri, iki kurum arasındaki yakın işbirliğinin barış ve istikrarın desteklenmesinde kritik rol oynadığını belirterek, bölgenin önceliklerine duyarlı, koordineli ve sürdürülebilir siyasi çözümler geliştirme kararlılığını yineledi.