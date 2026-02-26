Eczacı Akdoğan Davasında Duruşma Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacı Akdoğan Davasında Duruşma Devam Etti

26.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacı Büşra Akdoğan'ın oğlunun ölümüne sebep olduğu iddia edilen iki eczacı kalfasının yargılanması sürüyor.

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, önceki celse cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını hatırlatarak, taraf avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise suçun işlendiği sabit olduğundan sanıkların cezai indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek, kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtilmişti.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacı Akdoğan Davasında Duruşma Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:56:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Eczacı Akdoğan Davasında Duruşma Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.