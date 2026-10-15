Eczacılar Birliği, raporlu ilaçta bilimsel ölçüt ve hasta güvenliğini şart koştu - Son Dakika
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Eczacılar Birliği, raporlu ilaçta bilimsel ölçüt ve hasta güvenliğini şart koştu

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Eczacılar Birliği, raporlu ilaçta bilimsel ölçüt ve hasta güvenliğini şart koştu
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Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, raporlu ilaç düzenlemesinde hastalık ve ilaç gruplarının bilimsel ölçütlerle, hasta güvenliği öncelenerek belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Eczacıların ek sorumluluklarının karşılığı meslek hakkı kapsamında güvenceye alınmalı.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, raporlu ilaçların eczanelerden teminine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklamasının ardından, olası bir düzenlemenin kapsamına alınabilecek hastalık ve ilaç gruplarının bilimsel, mesleki ve hukuki ölçütler doğrultusunda, hasta güvenliği öncelenerek belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, kronik hastalığı bulunan kişilerin rapor süreleri boyunca her ay yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmadan ilaçlarını eczanelerden temin edebilmelerine yönelik bir çalışma yürütüldüğü yönündeki sözlerini, yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Ercanlı, kronik hastalığı bulunan ve risk grubunda yer alan kişilerin yalnızca reçetelerini yeniletmek amacıyla sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kalmasının hem hastalar açısından güçlükler yarattığını hem de sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu artırdığını ifade etti.

Türkiye genelinde 31 bini aşkın noktada hizmet veren eczanelerin, toplumun sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ercanlı, gündeme gelen çalışmanın yalnızca ilaç teminini kolaylaştıran teknik bir düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Ercanlı, böyle bir modelin hayata geçirilmesinin gündeme gelmesi durumunda, hastaların ilaca erişimini kolaylaştıran, kronik hastalıkların takibini destekleyen, ilaç güvenliğini ve akılcı ilaç kullanımını esas alan bütüncül bir farmasötik bakım yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, eczacıların birinci basamak sağlık hizmetlerindeki rolünün güçlendirilmesi ve hekim-eczacı iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunabileceğini dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ilaçların temin ve geri ödeme koşullarında belirleyici bir kurum olduğuna dikkati çeken Ercanlı, olası bir düzenlemenin kapsamına alınabilecek hastalık ve ilaç gruplarının bilimsel, mesleki ve hukuki ölçütler doğrultusunda, hasta güvenliği öncelenerek belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda hipertansiyon, diyabet, astım ve KOAH gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkların, uygun hasta ve ilaç grupları yönünden değerlendirilebileceğini belirten Ercanlı, olası bir uygulamanın kapsamı ve yöntemi konusunda karar verilmeden önce ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınmasının ve gerekli bilimsel değerlendirmelerin yapılmasının önemine işaret etti.

Kovid-19 pandemisi döneminde benzer uygulamalara başvurulduğunu ve eczacıların bu süreçte önemli deneyimler kazandığını hatırlatan Ercanlı, olağanüstü koşullarda uygulanan geçici önlemler ile kalıcı bir sağlık hizmeti modelinin birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ercanlı, olası bir düzenlemede hastaların tedavi sürekliliğinin ve ilaç güvenliğinin sağlanabilmesi için eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının açık biçimde tanımlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ercanlı, ilaç kullanımının değerlendirilmesi, tedaviye uyumun izlenmesi, olası ilaç etkileşimlerinin belirlenmesi ve gerektiğinde hastanın hekime yönlendirilmesi gibi farmasötik bakım hizmetlerinin eczacının mesleki bilgi ve uzmanlığını gerektirdiğine dikkati çekti.

Bu hizmetlerin yalnızca ilaç temin sürecinin bir parçası olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ercanlı, eczacıların üstleneceği ilave mesleki sorumlulukların ve sunacakları farmasötik bakım hizmetlerinin ekonomik karşılığının da meslek hakkı kapsamında tanımlanması ve güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
SağlıkGüncelSon Dakika

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