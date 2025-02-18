Eczacılardan SGK\'ya Protokol Uyarısı

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Erzurum'da eczacılar "sağlık kapınız açık kalsın" temasıyla sorun ve taleplerini anlattı.

Türkiye Eczacılar Birliği 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası üyeleri, "sağlık kapınız açık kalsın" temasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Oda Başkanı Selami Cengiz, burada grup adına yaptığı konuşmada, Türk Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki İlaç Temin Protokolü'nün 1 Ekim 2024'te sona erdiğini ancak geçen zamana rağmen yeni protokol imzalanmadığını ifade ederek, bu belirsizliğin eczanelere ve hastalara yönelik risk oluşturduğunu söyledi.

Cengiz, şunları kaydetti:

"Eczacılar, artan işletme giderleri karşısında nefes alamaz hale gelmiş, ilaç temini için dahi finansal zorluklarla mücadele etmektedir. Eczaneler, artan maliyetler karşısında ilaç hizmeti vermekte zorlanırken, karlılıklarının erimesi nedeniyle sürdürebilir bir yapıyı kaybetmektedir."

Selami Cengiz, sorunların çözümünü beklediklerini sözlerine ekledi.