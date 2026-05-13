Eczacılığın Gücü ve Sağlık Hizmetleri

13.05.2026 18:36
Eczacıların sağlık sistemindeki rolü güçlenmeli, eczaneler ekonomik bağımsızlıkla desteklenmelidir.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, "Eczanelerimizin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliği, ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür." dedi.

Demirci, Türk Eczacıları Birliği Konferans Salonu'nda, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yılki kutlama temalarını "Sağlıklı Yaşamda Toplum Eczaneleri, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Gücü: Eczacı" olarak belirlediklerini ifade eden Demirci, 187 yıldan bu yana mesleklerini bilimsellik, etik ilkeler ve halk sağlığının korunması üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Demirci, bugün Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 30 bini aşkın eczane ile kamuda, akademide ve sanayide görev yapan 55 bin eczacının, sağlık sisteminin en yaygın, en erişilebilir ve en güvenilir noktalarından biri olarak hizmet sunduğunu belirtti.

Ülkede her 5 kişiden 3'ünün kronik hastalık riski altında olduğunu belirten Demirci, "Bu daha güçlü bir birinci basamak sağlık sistemine, daha yaygın koruyucu sağlık hizmetlerine ve sahadaki sağlık profesyonellerinin daha etkin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İşte tam da bu nedenle eczacının sağlık sistemi içerisindeki rolünün güçlendirilmesi artık zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Mehmet İrfan Demirci, plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle, eczacılık alanında istihdam sorunu yaşandığına vurgu yaparak, eczacılık eğitimi başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlandırılması ve eğitimde kalite, akreditasyonun esas alınması gerektiğini söyledi.

Türk Eczacıları Birliği olarak 70 yılı aşkın geçmişi ve 55 bin üyesinin gücüyle ilaca güvenli erişimin en önemli güvencelerinden biri olduğunu aktaran Demirci, "Hastalarımızın ilaca ve sağlık ürünlerine en doğru danışmanlıkla ve en güvenilir şekilde erişebileceği tek adres eczanelerimizdir. Eczanelerimizin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliği, ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür." diye konuştu.

Kaynak: AA

