Eczacıya İlaç Katan Sanıklara Cezalı Karar

07.05.2026 13:27
Ankara'da eczacının gıda ve içeceklerine ilaç katma nedeniyle sanıklara hapis ve para cezası verildi.

(ANKARA) - Ankara'da eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç kattıkları, bu nedenle trafik kazası geçirmesine ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan Süleyman Özçelik ile Muaz İslam Bozdoğan hakkında 5 yıl sonra, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 5'er yıl hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verildi.

Ankara'da 20 Aralık 2020'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan eczacı Büşra Akdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız yaşamını yitirdi. Akdoğan, yanında çalışan eczacı kalfası Süleyman Özçelik ile yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç kattıklarını, bu nedenle kaza yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları ve bu yolla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede ayrıca, sanıkların eczacıya gizlice ilaç vererek üzerlerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları, bu şekilde yaklaşık 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat sağladıkları ifade edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti

Savcılık, Süleyman Özçelik ile Muaz İslam Bozdoğan'ın, Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle trafik kazasına neden olarak çocuğun ölümüne sebebiyet verdiklerini belirterek "olası kastla çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediklerini kaydetti.

İddianamede sanıkların, "olası kastla çocuğu kasten öldürmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Mahkemeden beraat ve hapis cezası kararı

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına yalnızca taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Süleyman Özçelik ile Muaz İslam Bozdoğan'ın "nitelikli dolandırıcılık" ve "olası kastla çocuğu kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Mahkeme, iki sanığın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan ise 5'er yıl hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
