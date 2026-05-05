Eczane-Hastane Portalı ile Hızlı İletişim

05.05.2026 23:54
Tokat Üniversitesi, hastaların reçete eksikliklerini hızla gidermek için dijital portal geliştirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi (TOGÜ) Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen "Eczane-Hastane İletişim Portalı" ile hastanın reçete veya belgelerindeki eksiklik kısa sürede gideriliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından kurum içi kaynaklarla "Eczane-Hastane İletişim Portalı" geliştirildi.

Üniversite-şehir bütünleşmesinin bir adımı olarak Tokat Eczacı Odası ile işbirliğinde hayata geçirilen projeyle vatandaşların zaman kayıplarını önlemek ve sağlık hizmetine erişimin dijital altyapıyla hızlandırılması hedefleniyor.

Geliştirilen sistemde eczacı, hastanın reçetesinde veya belgelerinde eksiklik bulunması halinde kendisine tanımlanan özel ekran üzerinden hatayı hastaneye iletiyor. Böylece hastanın tekrar hastaneye gitmesine gerek kalmadan ilgili birim hatayı düzeltiyor.

İşlemin ardından hastanın cep telefonuna otomatik olarak "İşleminiz düzeltilmiştir" mesajı gönderiliyor.

Hastalarımız ve hasta yakınları en önemsediğimiz konu"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, bir süre önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğünü kurduklarını söyledi.

Bu koordinatörlüğün hedefinin hastaların daha kolay hizmet almaları olduğunu belirten Yılmaz, üniversitenin yazılım mühendisleri bulunduğunu, farklı konularda projeler yaptıklarını dile getirdi.

Son olarak "Eczane-Hastane İletişim Portalı"nın geliştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Son zamanlarda özellikle reçeteli olan hastalarımızın eczaneye gittiklerinde yaşadıkları birçok sorun vardı. Bazen tanıların yazılmasından, bazen taburcu işlemlerinin sisteme geç kayıt olmasından kaynaklı sorunlar oluyordu. Hastalarımız eczaneye gittiklerinde ilaçlarını alamıyorlardı." dedi.

Tokat Eczacı Odası ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğü'müzün geliştirmiş olduğu bir yazılım marifetiyle artık eczaneler doğrudan hastanemize ulaşacak. Hastanede anında işlem düzeltilmiş olacak. Bir mesajla bu düzeltim hasta ve yakını ile eczaneye bildirilmiş olacak. Üniversite yönetimi olarak bu sorunu da çözmüş olduk." diye konuştu.

Önceliklerinin hasta memnuniyeti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hastaneden hizmet alan hastalarımız ve hasta yakınları en önemsediğimiz konu. Sadece bu yazılım değil, daha önce de geliştirmiş olduğumuz hasta kayıt ve kabul yazılımımız var. Hastanemizde ayniyat takibiyle ilgili yazılım gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Her doktorumuza temin edeceğimiz tablet marifetiyle aslında bir anlamda tasarruf da sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

