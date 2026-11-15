Edinburgh'da yaklaşık 6 bin kişi yapay zeka veri merkezlerine karşı Holyrood'a yürüdü - Son Dakika
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Edinburgh'da yaklaşık 6 bin kişi yapay zeka veri merkezlerine karşı Holyrood'a yürüdü

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaklaşık 6 bin kişi, yapay zeka veri merkezlerinin inşasını protesto etmek için Holyrood'a yürüdü. Göstericiler çevresel zarar ve yüksek enerji tüketimine dikkati çekerek karar süreçlerinde yerel halkın görüşlerinin dikkate alınmasını talep etti.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da binlerce kişi, büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinin inşasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Edinburgh'un tarihi Royal Mile Caddesi'nde toplanan binlerce gösterici, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'a yürüdü.

Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı gösteride İskoçya'nın farklı bölgelerinden gelen protestocular, yapay zeka veri merkezlerinin çevreye verebileceği zarar, yüksek enerji tüketimi ve yerel halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Göstericiler, veri merkezlerinin inşasına ilişkin karar süreçlerinde yerel halkın görüşlerinin dikkate alınmasını talep etti.

Veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimi endişe yaratıyor

İskoçya'da halihazırda en büyük veri merkezinin 12 megavat kapasiteye sahip olduğu, Chapelcross bölgesinde yapılması planlanan tesisin kapasitesinin ise 1000 megavata ulaşabileceği biliniyor.

İngiltere Ulusal Enerji Sistemi Operatörünün Eylül 2026 verilerine göre, İskoçya'da elektrik şebekesine bağlantı bekleyen toplam 8,9 gigavat kapasiteli 28 veri merkezi projesi bulunuyor.

Söz konusu kapasite, İskoçya'nın kış aylarındaki mevcut en yüksek elektrik talebinin iki katından fazla olarak kaydediliyor.

İskoçya Yeşiller Partisi ve çeşitli kampanya grupları, büyük ölçekli veri merkezlerinin iklim hedeflerini tehlikeye atabileceği ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki baskıyı artırabileceği gerekçesiyle bu projelerin geçici olarak durdurulmasını talep ediyor.

İskoçya hükümeti ise yıl sonuna kadar veri merkezlerine ilişkin yeni planlama rehberi yayımlayacağını bildirdi.

Hükümet ayrıca, elektrik kapasitesi 50 megavatı aşan yeni veri merkezi projeleri için planlama sürecinde çevresel etki değerlendirmesi sunulmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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