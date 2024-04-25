Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli\'nde ziyaretlerde bulundu

Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti. Ayrıca Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ile bir araya geldi. Vali Sezer, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek, bölgede istihdama yönelik çalışmaların önemine değindi.

25.04.2024 15:50
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Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti, görevinde başarı diledi.

Ziyarette, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik de yer aldı.

Vali Sezer, daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ve Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, bölgede istihdama yönelik çalışmaların önemine değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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