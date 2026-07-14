Edirne 2025'te İç Göçte Yükselişte - Son Dakika
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Edirne 2025'te İç Göçte Yükselişte

14.07.2026 16:55
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Edirne, 2025'te 16 bin 145 kişi göç alarak net 884 göçle en fazla göç alan iller arasında yer aldı.

Edirne, 2025 yılında iç göç hareketliliğinde verdiğinden fazla göç alan iller arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Yılı İç Göç İstatistikleri'ne göre, Edirne geçen yıl 16 bin 145 kişi göç alırken, 15 bin 261 kişi göç verdi. Kentin net göçü 884, net göç hızı ise binde 2,1 olarak hesaplandı.

Edirne, en fazla göç alan iller arasında 45'inci, en fazla göç veren iller arasında ise 51'inci sırada yer aldı.

Verilere göre, Edirne'ye gelenlerin göç etme nedenleri arasında ilk sırayı eğitim aldı. Eğitim amacıyla kente 4 bin 273 kişi taşınırken, bunu hane veya aile fertlerinden birine bağımlı göç, daha iyi konut ve yaşam koşulları, tayin veya iş değişikliği ile işe başlamak ya da iş bulmak nedenleri izledi.

Göç alma nedenleri arasında ayrıca medeni durum değişikliği, aile yanına veya memlekete geri dönme, ev alınması, sağlık ve bakım ile emeklilik de yer aldı.

Edirne'den ayrılanların göç nedenlerinde ise ilk sırada hane veya aile fertlerinden birine bağımlı göç yer aldı. Bu nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları, eğitim, işe başlamak veya iş bulmak ile tayin ya da iş değişikliği takip etti. Kentten göç edenlerin diğer nedenleri arasında medeni durum değişikliği, aile yanına veya memlekete geri dönme, ev alınması, sağlık ve bakım ile emeklilik de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne 2025'te İç Göçte Yükselişte - Son Dakika

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