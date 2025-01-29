Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek konserde konuk solist Atakan Akdaş sahne alacak.
Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konser yarın 20.00'de başlayacak.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
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