Edirne Alibeyköy'de fıstık hasadı şenliği 100 yıldır kullanılan ata tohumuyla yapıldı

Edirne Valiliği öncülüğünde "Meriç Alibeyköy Fıstık Hasadı Şenliği" gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'de yer fıstığı hasadına katıldı ve üreticilerden bilgi aldı.

Sezer, ikincisi düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, bölgenin yer fıstığını "Edirne Yöresel" markasıyla ulusal zincir marketlerde görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Alibeyköy'de yaklaşık 100 yıldır aynı tohumun kullanıldığını belirten Sezer, "Sadece bu bölgede oluyor bu muhteşem bir lezzete sahip. Protein ve diğer alanlarda da emsallerine göre çok kıymetli. Ata tohumlarımızı kaybetmeden geleceğe taşımak ve bunu markalaştırmak istiyoruz." dedi.

Ekim alanlarının 2 bin dönümün üzerine çıktığına değinen Sezer, üretiminden pazarlamasına kadar destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sezer, eleme ve kurutma tesisinin kurulduğunu, paketleme tesisinin ise bu yıl hayata geçirileceğini belirtti.

Meriç Kaymakamı Feyzanur Odabaşı da yer fıstığını sarı altın olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

Ata yadigarı yer fıstığının gastronomi alanında da kullanıldığını anlatan Odabaşı, "Tarladan sofraya her aşamasında yer fıstığını bir marka haline getirip tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Katkısız ve protein kaynağı yüksek olmasından dolayı protein barları üretiminde de tercih edilmektedir." dedi.

Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay da üretimi artırmak için yer fıstığı üreticilerine destek olduklarını ifade etti.

Meriç Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Demirel ise bu yıl yağışlar nedeniyle üretimde yüksek verim alacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler stantları ziyaret etti.

Festivalde yer fıstığıyla yapılan yemekler tadıldı, ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan fıstıkla süslenmiş kıyafetler giyenler de ilgi çekti.

Festivale, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.